Сергунина пригласила москвичей поучаствовать в онлайн-проекте "Музейная столица"

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

На московской платформе "Город идей" стартовал проект "Музейная столица". Он продлится до 12 августа. Все желающие могут прислать инициативы по развитию культурных площадок. Лучшие варианты применят на практике, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

"Участники поделятся идеями по нескольким направлениям. Одно из них посвятили ежегодной акции "Ночь в музее": москвичам предлагается рассказать, какие мероприятия они хотели бы в нее включить. Другие темы касаются качества услуг, информирования о ближайших событиях и сувенирной продукции", – отметила Наталья Сергунина.

Кроме того, горожане обсудят форматы экскурсий в столичных музеях, программу лояльности для постоянных посетителей, наполнение портала "Музейная Москва онлайн" и прочие вопросы.

Сначала инициативы отберут и изучат эксперты, а затем жители проголосуют за самые интересные. Их реализуют на площадках, подведомственных столичному департаменту культуры.

Ранее "Город идей" организовал масштабный проект "Город обсуждает стандарты культурного досуга". Москвичи делились предложениями по организации отдыха в парках, развитию цифровых сервисов, программам мероприятий музеев, библиотек, театров. По его итогам было отобрано 110 лучших инициатив, большую часть которых уже воплотили в жизнь.

Платформа работает с 2014 года. Ее развитием занимаются ГКУ "Новые технологии управления" и департамент информационных технологий Москвы.

Использование цифровых технологий для повышения качества жизни горожан соответствует задачам национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства" и регионального проекта Москвы "Цифровое государственное управление". Подробнее о национальных проектах России и вкладе столицы можно узнать на специальной странице.

Между тем "Мосбилет" пригласил на самые интересные выставки первой половины августа. Посетители смогут увидеть произведения из собраний российских музеев, узнать историю дворца царя Алексея Михайловича, познакомиться с творчеством современных художников и посмотреть на портреты известных артистов театра и кино.

