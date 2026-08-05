Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 августа, 16:26

Город

Более 2 тыс нарушений вывоза строительного мусора выявили в Москве с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

С начала 2026 года в Москве камеры Центра организации дорожного движения (ЦОДД) зафиксировали свыше 2 тысяч нарушений при перевозке строительного мусора. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

Контроль ведется с помощью 220 камер фотовидеофиксации, оснащенных нейросетями. Они установлены на маршрутах перевозчиков на опорах под более прямым углом к дороге, что позволяет анализировать содержимое кузова. Внешне такие камеры не выделяются, но имеют специальное техническое оснащение.

Если система обнаруживает в кузове строительный мусор, данные направляются в автоматизированную городскую систему контроля таких отходов – АИС "ОССИГ". В ней должен быть зарегистрирован каждый грузовик, вывозящий мусор с площадки. Если машина в системе не числится, камера фиксирует признак нарушения, после чего материалы передают в Департамент природопользования, где принимают решение о штрафе.

Как отметил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, в соответствии с поручением Сергея Собянина город продолжает внедрять интеллектуальные системы контроля для повышения комфорта и безопасности дорог в рамках Стратегии развития транспорта до 2030 года.

Ранее москвичам напомнили о городском сервисе "Вывоз ненужных вещей", который помогает жителям столицы избавляться от старой мебели, техники и крупногабаритных предметов. За время работы проекта было вывезено свыше 130 тысяч вещей общим весом почти 3,5 тысячи тонн, которые не попадают на мусорные полигоны.

Наибольшей популярностью пользуется вывоз стиральных машин и холодильников – горожане сдали более чем по 34 тысячи единиц каждого вида этих предметов. На втором месте по востребованности находятся газовые и электрические плиты (свыше 22 тысяч), за ними следуют диваны (более 6,5 тысячи).

Читайте также


город

Почему набравшие максимум на ЕГЭ не могут поступить в вуз

Абитуриенты, набравшие высокие баллы по ЕГЭ, якобы не сумели попасть в желаемый вуз из-за победителей олимпиад

Эксперты уже предложили ввести для олимпиадников специальные квоты

Читать
закрыть

Почему зумеры ходят на собеседования с родителями

Взрослые выполняют роль кадровых агентов: звонят потенциальным работодателям, выясняют детали вакансий и не только

Читать
закрыть

Как защититься от легионеллеза

Вспышки заболевания зафиксированы в Швейцарии и США

Читать
закрыть

Почему мужчины все чаще выбирают "женские" профессии

Парни-мастера ломают стереотипы, набирают миллионы просмотров в соцсетях

Реакция клиентов на мужчин в традиционно женских профессиях еще может быть неоднозначной

Читать
закрыть

Жители подмосковной деревни пожаловались на антисанитарию из-за соседней фермы

Как рассказала одна из жительниц, в деревне "происходит ад": животных на ферме не кормят и не поят

Читать
закрыть

Почему блогеры хвастаются "бедной" жизнью

В Сети новый тренд: на смену кофейне пришла растворимая арабика, вместо новой куртки – старый пуховик

Это дает ощущение контроля над жизнью и снижает тревожность, считают эксперты

Читать
закрыть

Как дачники воруют землю друг у друга

Спорные ситуации возникают в связи с вопросами, когда и кем устанавливались границы участков

Для регулировки споров нужен межевой план

Читать
закрыть

Семейная пара попала в секту при восхождении на Эльбрус

Супруги мечтали о походе: копили деньги, изучали предложения гидов

Один из вариантов показался особенно выгодным

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика