Более 2 тыс нарушений вывоза строительного мусора выявили в Москве с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

С начала 2026 года в Москве камеры Центра организации дорожного движения (ЦОДД) зафиксировали свыше 2 тысяч нарушений при перевозке строительного мусора. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

Контроль ведется с помощью 220 камер фотовидеофиксации, оснащенных нейросетями. Они установлены на маршрутах перевозчиков на опорах под более прямым углом к дороге, что позволяет анализировать содержимое кузова. Внешне такие камеры не выделяются, но имеют специальное техническое оснащение.

Если система обнаруживает в кузове строительный мусор, данные направляются в автоматизированную городскую систему контроля таких отходов – АИС "ОССИГ". В ней должен быть зарегистрирован каждый грузовик, вывозящий мусор с площадки. Если машина в системе не числится, камера фиксирует признак нарушения, после чего материалы передают в Департамент природопользования, где принимают решение о штрафе.

Как отметил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, в соответствии с поручением Сергея Собянина город продолжает внедрять интеллектуальные системы контроля для повышения комфорта и безопасности дорог в рамках Стратегии развития транспорта до 2030 года.

Ранее москвичам напомнили о городском сервисе "Вывоз ненужных вещей", который помогает жителям столицы избавляться от старой мебели, техники и крупногабаритных предметов. За время работы проекта было вывезено свыше 130 тысяч вещей общим весом почти 3,5 тысячи тонн, которые не попадают на мусорные полигоны.

Наибольшей популярностью пользуется вывоз стиральных машин и холодильников – горожане сдали более чем по 34 тысячи единиц каждого вида этих предметов. На втором месте по востребованности находятся газовые и электрические плиты (свыше 22 тысяч), за ними следуют диваны (более 6,5 тысячи).