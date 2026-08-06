Житель Флориды поймал 96 бирманских питонов и выиграл 10 тысяч долларов

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Житель американского штата Флорида Том Рахилл поймал 96 бирманских питонов и получил 10 тысяч долларов в качестве главного приза на ежегодном конкурсе Florida Python Challenge. Об этом сообщили организаторы мероприятия, передает РИА Новости.

Уточняется, что змей участники ловили в национальном парке Эверглейдс с 10 по 19 июля. На конкурс приехали 907 американцев из 30 штатов. Всего они выловили там 280 инвазивных бирманских питонов.

Кроме Рахилла, денежные награды получили победители в разных других категориях. Среди профессионалов первой стала Кристина Краус, которой удалось отловить 36 змей. Среди начинающих первое место занял Барт Шрив. Его результат – 9 питонов.

Отдельные призы получили участники, которые поймали наиболее длинных особей. Среди профессионалов отличился Рам Левинсон, которому удалось принести организаторам змею длиной 16 футов 5 дюймов (порядка 5 метров. – Прим. ред.).

Этих змей во Флориде необходимо отлавливать, так как они являются чужеродными для этих краев и несут угрозу для местной экосистемы. Из-за них там становится меньше птиц и млекопитающих.

Ранее в Китае сотни ядовитых змей уползли на волю с китайских ферм из-за тайфуна. Сотрудники ловили их прямо в воде. Один местный житель был укушен.

