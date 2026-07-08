Сотни ядовитых змей сбежали с ферм в Китае после тайфуна

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Сотни ядовитых змей уползли на волю с китайских ферм после мощного тайфуна "Майсак", накрывшего КНР. Об этом сообщает телеканал "360".

Из-за непогоды повреждения получили несколько хозяйств с рептилиями. Сотрудникам пришлось ловить змей прямо в воде. От укуса животного пострадал как минимум один местный житель.

Всего в результате тайфуна и оползней погибли более 20 человек, передает Центральное телевидение страны. Более 30 пострадавших спасатели извлекли из-под завалов.

Согласно прогнозам синоптиков, погода в ближайшее время не улучшится. Экстренные службы продолжают эвакуировать население и разбирать завалы.

Ранее сотня макак в Таиланде убежала из вольера в питомнике Лопбури из-за жары и голода. Чтобы поймать животных, была организована специальная операция. Мэр Чамроен Салачип заявил, что побег мог произойти "просто из-за желания погулять".