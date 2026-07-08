Более 1,1 тыс "квадратов" шумозащитных экранов обновили в Москве с начала 2026 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Более 1,1 тысячи квадратных метров шумозащитных экранов обновили в Москве специалисты комплекса городского хозяйства (КГХ) с начала 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Эти конструкции являются важным элементом современной городской инфраструктуры, пояснил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. Он уточнил, что их задача заключается в снижении уровня шума от дорожного движения рядом с остановками общественного транспорта, парками и густонаселенными районами.

"В этом году уже заменили более 1,1 тысячи квадратных метров таких конструкций, всего в плане – около 2 тысяч", – поделился вице-мэр.

За первые полгода 2026-го соответствующие работы были проведены на участках МКАД, Третьего транспортного кольца (ТТК), Варшавского, Ленинградского и Можайского шоссе, а также на других магистралях.

При установке новых экранов соблюдается единая городская стилистика. В частности, панели изготавливаются исключительно серого цвета и имеют унифицированный размер, что облегчает их обслуживание и снижает затраты на ремонт.

Высота ограждения варьируется в зависимости от уровня шума, расстояния до жилых зданий, рельефа местности и загруженности трассы. Например, на участках вдоль МКАД высота конструкций достигает восьми метров.

"Дорожные службы постоянно контролируют состояние шумозащитных экранов, их регулярно промывают и оперативно ремонтируют при повреждении", – подчеркнули в пресс-службе комплекса.

Параллельно с этим специалисты продолжают ремонт дорожного покрытия в столице. К настоящему моменту работы на площади более 28 тысяч квадратных метров завершены в Новоспасском проезде, который проходит через Таганский и Южнопортовый районы.

К ремонту были привлечены 50 сотрудников ГБУ "Автомобильные дороги" и 35 единиц техники, в том числе фрезы, асфальтоукладчики, катки, самосвалы и многое другое. Они работали в несколько этапов ночью с частичным перекрытием полос с соблюдением всех правил дорожного движения.