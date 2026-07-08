Собянин сообщил о ликвидации уже восьми беспилотников, летевших на Москву

Фото: MAX/"Минобороны России"

Еще два украинских дрона удалось перехватить на подлете к Москве. Подробностями отражения атаки Сергей Собянин поделился в своем канале в МАХ.

В результате работы ПВО дроны разлетелись на обломки. На местах их падения уже находятся экстренные службы.

Попытки атак на Московской регион продолжаются с ночи среды, 8 июля. Первые беспилотники, летящие на столицу, были замечены около 03:00 по местному времени. Тогда враг выпустил сразу 3 ударных аппарата. Сейчас же общее количество нейтрализованных дронов достигло 8.

В связи с продолжающимися налетами столичный аэропорт Домодедово временно приостановил обслуживание рейсов. Данные меры были введены по согласованию с соответствующими органами для обеспечения безопасности полетов.