Ограничения на прием и отправку рейсов ввели в Домодедово

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Временные ограничения на прилет и вылет самолетов начали действовать в московском аэропорту Домодедово. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Меры введены по согласованию с соответствующими органами для обеспечения безопасности полетов. В связи с этим пассажиры могут столкнуться с изменениями в расписании. Актуальную информацию о вылетах и прилетах можно узнать с помощью онлайн-табло авиагавани.

До этого ограничительные меры действовали в Домодедово с позднего вечера 7 июля. Их отменили утром 8-го числа.

В этот же день ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в аэропортах Внуково и Жуковский.