ВС РФ уничтожили тяжелые дроны ВСУ, направленные вглубь России

Фото: MAX/"Минобороны России"

Вооруженные силы России (ВС РФ) уничтожили крупные дроны-"камикадзе" FP-2 Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые были направлены вглубь страны, сообщили в Минобороны РФ.

БПЛА были ликвидированы расчетами FPV-дронов-перехватчиков Испытательного центра перспективных беспилотных технологий министерства "Рубикон". При этом боевая нагрузка сбитого беспилотника составляет около 100 килограммов, а дальность – до 2 тысяч километров.

Помимо этого, силы ВС РФ уничтожили многофункциональный дрон среднего класса "Чаклун-В".

Ранее в ведомстве сообщили, что ВС РФ ударили по стоянке грузовых автомобилей ВСУ, расположенной на автодороге Днепр – Никополь. Цель удара заключалась в срыве планируемых ударов со стороны Украины. Кроме того, были атакованы стоянки большегрузного транспорта, задействованного в интересах ВСУ, в Павлограде и в Харькове.

