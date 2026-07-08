ВС РФ поразили предприятие "Самсунг-Украина" с комплектующими для ракет "Фламинго"

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Российские военные минувшей ночью нанесли групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины в Киеве, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Высокоточным оружием поражены промышленное предприятие компании "Самсунг-Украина", на котором производились и хранились комплектующие для крылатых ракет наземного базирования FP-5 "Фламинго", и цех по сборке беспилотников большой и средней дальности.

Удар стал ответом на террористические атаки противника на гражданскую инфраструктуру на территории России, уточнили в оборонном ведомстве.

Кроме того, бойцы уничтожили крупные украинские дроны-камикадзе FP-2, которые были направлены вглубь России. Вражеские аппараты ликвидировали расчетами FPV-дронов-перехватчиков Испытательного центра перспективных беспилотных технологий министерства "Рубикон".

Также ВС РФ уничтожили многофункциональный дрон среднего класса "Чаклун-В".