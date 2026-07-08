В России разрабатывают вакцины от аллергии на кошек и собак

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В Сеченовском университете ведется активная разработка первых российских вакцин против аллергии на кошек и собак. О ходе исследований в интервью РИА Новости рассказала сотрудник лаборатории иммунопатологии Института молекулярной медицины, врач аллерголог-иммунолог Ксения Рябова.

По ее словам, препарат от аллергии на кошек уже находится на стадии ожидания клинических испытаний, а вакцина против аллергии на собак – в фазе активной разработки.

Параллельно специалисты лаборатории разработали уникальную тест-систему "Аллергочип РФ". Вуз первым в стране провел масштабное профилирование пациентов из разных регионов России, создав диагностический инструмент для выявления чувствительности сразу к 120 аллергенам.

Рябова пояснила, что благодаря полученным данным ученые смогут выпускать упрощенные версии чипов, содержащие не 120, а, к примеру, 20 наиболее актуальных аллергенов. Это позволит значительно снизить стоимость продукта и сделать высокоточную диагностику доступной для жителей любого уголка страны.

Ранее глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова сообщила, что первый отечественный биоаналог препарата канакинумаб для лечения тяжелых аутоиммунных заболеваний зарегистрируют и выпустят на рынок в России в 2026 году. Препарат был создан учеными ФМБА и индустриальным партнером "Орфан-био".

Он предназначен для пациентов с ювенильным артритом, псориатическим артритом, болезнью Стилла и другими орфанными синдромами.