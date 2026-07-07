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07 июля, 23:00

Экономика

США отозвали лицензию на операции с иранской нефтью

Фото: 123RF.соm/sinvans

Соединенные Штаты отозвали выданную ранее лицензию на операции с иранской нефтью. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документ управления по контролю над иностранными активами Минфина США (OFAC).

Лицензия была заменена на новую, которая запрещает новые операции с 7 июля и дает указание завершить все ранее заключенные сделки до 17 июля.

При этом отмечается, что новая лицензия не распространяется на операции с участием лиц и структур, связанных с КНДР, Кубой, а также с Крымом и новыми российскими регионами.

Согласно прошлой лицензии, США разрешали операции с иранской нефтью до 21 августа. Речь шла о переработке, продаже, доставке и разгрузке сырой нефти, нефтехимической продукции и нефтепродуктов из Ирана.

Послабления в отношении иранской нефти стали возможны благодаря успеху недавних переговоров между Вашингтоном и Тегераном.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился еще в конце февраля после ударов Израиля и США по Ирану. Лишь 14 июня стороны достигли мирного соглашения и объявили о прекращении огня, а 18 июня подписали электронный меморандум.

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Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
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