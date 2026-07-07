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07 июля, 19:31

Политика

Песков заявил, что Россия адаптировалась к условиям СВО и готова ее продолжать

Фото: kremlin.ru

Россия адаптировалась к условиям спецоперации и может себе позволить продолжать боевые действия. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с Weltwoche.

"Мы адаптировались к новым условиям этой войны с точки зрения экономики, способа принятия решений. <...> Мы довольно оптимистичны, мы продвигаемся вперед", – сказал Песков.

Он также прокомментировал настроения россиян по поводу продолжающихся боевых действий. По словам представителя Кремля, люди хотят, чтобы война закончилась, и предпочли бы мир. Однако он подчеркнул, что люди желали бы, чтобы мир пришел вместе с победой.

Владимир Путин ранее также заявил, что не сомневается в победе России. Президент РФ, поздравляя военных с успехами в зоне спецоперации, отметил, что "везет тому, кто везет". Глава государства поблагодарил военнослужащих за исправную и высокопрофессиональную работу.

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