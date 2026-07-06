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06 июля, 14:50

Политика

Песков счел разговор Путина и Трампа хорошей возможностью донести позицию России

Фото: kremlin.ru

Телефонная беседа российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа являлась прекрасной возможностью донести позицию России по желанию киевского режима и Европы эскалировать конфликт. Такое мнение высказал представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Главное, он (Трамп. – Прим. ред.) открыт к тому, чтобы слушать от Путина ту информацию, которую до него доводит", – подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Он также указал, что позиция главы Белого дома по Украине последовательна. Разговоры о том, что американский политик меняет свою точку зрения, не имеют под собой почвы, уверен Песков. Вместе с тем, по его словам, у лидеров двух государств есть понимание того, что контакты по Украине в скором времени продолжатся.

Путин и Трамп провели очередную беседу 4 июля. Они обсудили украинский конфликт, ситуацию с Ираном и дальнейшие контакты РФ и США.

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