Терапевт Чернышова: поцелуи нормализуют давление и укрепляют иммунитет

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Поцелуи помогают нормализовать артериальное давление и укрепить иммунитет. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

6 июля отмечается Всемирный день поцелуя. По мнению эксперта, этот процесс можно назвать своеобразным эволюционным механизмом, который помогает бороться с различными инфекциями.





Надежда Чернышова врач-терапевт При поцелуе партнеры обмениваются миллионами микробов, что вызывает активацию защитных сил организма и выработку антител. Таким образом получается мягкая безопасная тренировка иммунитета.

Кроме того, слюна содержит биологически активные вещества, например лизоцим, способный убивать микробы. А так как поцелуи стимулируют работу слюнных желез, местный иммунитет усиливается, подчеркнула врач.

"Еще благоприятное воздействие происходит на сердечно-сосудистую систему. Во время поцелуя возникает приятное волнение, учащается сердцебиение, кровь начинает активнее бежать, в результате чего улучшается кровоснабжение всех органов. При этом артерии расслабляются, снимается сосудистый спазм, что способствует нормализации артериального давления", – пояснила Чернышова.

Кроме того, результаты одного из исследований показали: поцелуи помогают снижать выработку гистамина и в некоторой степени уменьшать проявление аллергических реакций, добавила терапевт.





Надежда Чернышова врач-терапевт Еще этот процесс можно назвать настоящей гормональной бомбой, потому что происходит выработка серотонина, дофамина и окситоцина, а также эндорфинов. Вместе эти вещества прекрасно действуют на психологическое состояние человека, его гормональный фон и в целом здоровье. Тем более что параллельно снижается уровень кортизола.

Помимо этого, гормон окситоцин отвечает за формирование привязанности. Поэтому, чем больше у влюбленных "поцелуйных контактов", тем ближе они становятся друг другу, а значит, отношения в паре становятся лучше и крепче, подчеркнула терапевт.

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