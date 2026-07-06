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06 июля, 13:03

Шоу-бизнес

Неизвестный назвал певицу Тосю Чайкину "оно" из-за короткой стрижки

Фото: ТАСС/Павел Селезнев

Неизвестный мужчина оскорбил российскую певицу Тосю Чайкину, когда она отдыхала в бильярдной в Москве вместе с друзьями. Об этом инциденте исполнительница рассказала в личном блоге в Instagram (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

Конфликт произошел в Митине. К компании подошел посетитель заведения, которому не понравилась прическа артистки. Он начал оскорблять ее, а также ее друзей. Мужчина угрожал "воткнуть очки" одному из знакомых певицы и заявлял, что избежит наказания.

"Знайте таких "мужчин" в лицо. Ничего ему не сказала. Он меня начал называть "оно", – поделилась Чайкина.

Певица также сообщила, что намерена обратиться в полицию.

Ранее белорусский исполнитель Hollyflame (настоящее имя – Владислав Лапай. – Прим. ред.) обвинил певца Ваню Дмитриенко в заимствовании песни, опубликовав видео, где наложил новый трек коллеги на свою композицию, вышедшую осенью 2025 года. Ролик собрал множество комментариев, его заметила и Лолита. Тем не менее позже Hollyflame удалил запись без объяснения причин.

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