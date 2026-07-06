Убивший девять девушек мужчина предстанет перед судом в Подмосковье

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В Подмосковье перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в серии убийств и изнасилований девушек, совершенных более 20 лет назад. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на пресс-службу регионального главка СК России.

По данным следствия, в 2002 году обвиняемый, находясь в Московской области на обучении, нападал на женщин в темное время суток. Первые три убийства он совершил за несколько месяцев в Бабушкинском районе. Потом он напал на абитуриентку колледжа, с которой расправился в лесопарке Подольска. Затем в один день он убил двух девушек в центральном парке Пушкино, а затем ударил мужчину ножом.

В дальнейшем фигурант продолжил нападения на северо-востоке Москвы, убив еще двоих. Последнее убийство он совершил около студенческого общежития в Химках, жертвой оказалась учащаяся института культуры из Перу. После этого мужчина уехал в Новосибирскую область.

Многие годы перечисленные преступления были нераскрытыми, однако в июле 2024 года при изучении архивных дел следователи и криминалисты вместе с полицейскими установили признак серийности, что стало основанием для возобновления расследования.

По подозрению в совершении преступлений задержали ранее судимого жителя Новосибирской области. На допросе он подтвердил причастность ко всем эпизодам. Также выяснилось, что с 2020 года на территории родного региона он насиловал падчерицу, заставляя ее употреблять алкоголь.

До этого в Хабаровском крае задержали дальнобойщика, который, угрожая оружием, похищал из разных регионов девушек, в том числе несовершеннолетних, после чего насиловал их. Известно как минимум о шести жертвах. В настоящее время мужчина находится под стражей.