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06 июля, 13:30

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Песков: поручение о подстрекателях к продолжению войны дали Минобороны и спецслужбам

Поручение о подстрекателях к продолжению войны дали Минобороны и спецслужбам – Песков

Фото: kremlin.ru

Поручение Владимира Путина проанализировать вовлеченность каждого подстрекателя для продолжения боевых действий на Украине дано Минобороны (МО) РФ и спецслужбам, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Специальные службы <...> обладают необходимой информацией о том, в какой степени другие стороны вовлечены в это подстрекательство", – сказал представитель Кремля.

Ранее президент РФ поручил проанализировать вовлеченность каждого союзника Киева к продолжению боевых действий. Это необходимо для "возможного принятия ответственных решений в будущем", отмечал Путин.

По мнению российского лидера, целью европейских "миротворцев" является не мир, а продолжение войны с Россией до "последнего украинца". Также Путин допускал, что Киев пробует проводить диверсионные вылазки на российскую территорию. Поэтому он поручил военным быть к ним готовыми.

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