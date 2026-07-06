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06 июля, 12:48

Политика

ГД предложила расширить сеть семейных МФЦ по всей России

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Сеть семейных многофункциональных центров (МФЦ) необходимо расширить по всей России, заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова на пресс-конференции в Москве.

"Мы будем добиваться поддержки будущих мам, информирования каждой женщины и семьи о помощи, которая есть и в регионе, и на федеральном уровне, максимально близко", – цитирует ее ТАСС.

Кузнецова отметила, что семейные МФЦ позволяют удобно обращаться за помощью и консультацией в одно учреждение. Это избавляет граждан от необходимости посещать различные ведомства.

Ранее думский комитет по труду и соцполитике предложил расширить список мест, где граждане могут получить государственные и муниципальные услуги. Например, предлагается подключить к этой работе отделения Социального фонда России. Если закон примут, обращаться за нужными услугами можно будет не только в привычные МФЦ, но и в территориальные органы фонда.

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