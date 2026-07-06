В июне солнце светило в Москве 289 часов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Солнце в июне светило в столице в течение 289 часов. Об этом заявила на своей странице в MAX ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова, ссылаясь на данные метеорологической обсерватории МГУ.

Таким образом, первый месяц лета выполнил норму часов солнечного сияния.

Позднякова также отметила, что в июле солнце светит в среднем 271 час. Максимальный показатель фиксировали в 2014 году – тогда было 411 "солнечных" часов. Минимальное значение приходится на 2000 год, когда количество световых часов составило 219.

При этом в прошедшем мае солнце светило в городе 249 часов. Это 90% от нормы. Средний показатель по солнечному свету в Москве не был достигнут и в целом за весну. Обычно в это время года солнце должно светить 573 часа, но в этом году было зафиксировано лишь 567 таких часов.