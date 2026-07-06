Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 июля, 09:29

Общество

Желтый уровень опасности объявлен в Москве из-за сильного ветра

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Он будет действовать с 09:00 до 21:00 7 июля, указано на сайте Гидрометцентра России.

По прогнозам, в этот день в столице ожидается усиление ветра южной четверти в порывах местами до 15 метров в секунду. Аналогичное предупреждение будет актуально и для Московской области.

Более того, в регионе в этот же период объявлен желтый уровень погодной опасности из-за грозы.

На неделе на Русской равнине прогнозируются "огуречные" дожди, рассказал ранее метеоролог Евгений Тишковец. По его словам, осадки будут идти почти без перерывов, лишь ненадолго прекращаясь в основном по ночам. В столице за неделю может выпасть до 67 миллиметров небесной влаги или около 80% месячной нормы.

Затяжные "огуречные" дожди ожидаются в Москве

Читайте также


обществопогодагород

Как правильно подготовиться к речному сплаву?

Важно знать, какие препятствия встретятся на пути, где находятся запасные выходы с маршрута

Читать
закрыть

Чем опасен "гречневый" метод приучения ребенка к горшку?

Эксперты уверены: методика является крайне странной и не имеет научного обоснования

Читать
закрыть

Что будет с огородами москвичей в период "огуречных" дождей?

Влага может дать старт обильной волне лесных грибов и ягод

Влияние дождливой погоды на огородные растения будет зависеть от температуры

Читать
закрыть

Как бороться с подростками на питбайках?

В автошкольной среде обсуждают введение новой категории "М1" для питбайков и средств индивидуальной мобильности

Читать
закрыть

Какие бытовые привычки хозяев убивают животных?

Курение в одном помещении с собакой повышает риск развития у нее деменции

Фактором риска являются ядовитые растения, которые разводят хозяева

Читать
закрыть

Может ли курортный роман перерасти в серьезные отношения?

Успешными оказываются те романы, к которым человек относится осознанно

Читать
закрыть

Почему зумеры массово отказываются от водительских прав?

Среди причин – страх садиться за руль и высокая стоимость топлива

Читать
закрыть

Что известно о пропаже 12-летних школьниц в Туве?

Пропавшие дети не могли отправиться куда-либо с неизвестными им людьми

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика