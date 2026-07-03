Ночь на 3 июля стала самой теплой в Москве с начала лета

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов​

Ночь на пятницу, 3 июля, стала самой теплой в Москве с начала лета. Температурные показатели не опускались ниже 19,1 градуса, рассказала ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова в своем канале в МАХ.

Эти значения, зафиксированные на метеостанции на ВДНХ, по ее словам, превысили норму почти на 5 градусов. В то же время в Кашире воздух прогрелся до 20.

"Но нельзя сказать, что это была тропическая ночь, в тропиках ночная температура воздуха превышает 23 градуса", – отметила синоптик.

Рекорд для данного дня был зарегистрирован в 2024 году, когда минимальная температура составила 22,5 градуса. Таким образом, погода приблизилась к тропическим показателям.

Теплые ночи сохранятся в Москве до конца текущей недели. В частности, в субботу, 4 июля, метеорологи ожидают температуру в диапазоне 16–19 градусов, а в воскресенье, 5-го числа, – от 14 до 17.

Однако уже в начале следующей недели в мегаполис придет похолодание. В темное время суток в понедельник, 6 июля, столбики термометров опустятся до 11–16 градусов, а в светлое установятся на отметке в 19–24. При этом в ночь на вторник, 7-е число, температура понизится до 9–14 градусов, а днем будет варьироваться между 21 и 26.