Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 июля, 07:14

Общество

Желтый уровень опасности введен в Московском регионе из-за грозы с дождем

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Желтый уровень погодной опасности введен в столичном регионе из-за возможной грозы с дождем. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ.

Предупреждение будет действовать до 21:00 субботы, 4 июля.

Ожидается, что за несколько ближайших дней в Москве выпадет около половины месячной нормы осадков. Всего в городе ожидается до 43 миллиметров осадков, или 4 ведра воды на метр площади.

Кроме того, желтый уровень погодной опасности в связи с высоким риском пожаров также продолжает действовать в столичном регионе. Предостережение останется актуальным в Москве до 19:00 пятницы, 3-го числа.

В этот период в некоторых районах города пожарная опасность сохранится на уровне четвертого класса. В Подмосковье, в свою очередь, действие предупреждения продлится до 21:00 того же дня.

Жара в Московском регионе спадет в выходные, 4 и 5 июля. Температура ночью будет опускаться до 15–16 градусов, а днем – до 23–25 градусов. Дальнейшее понижение продолжится на следующей неделе.

Температура опустится до 25 градусов в Москве 3 июля

Читайте также


обществопогодагород

Как бороться с подростками на питбайках?

В автошкольной среде обсуждают введение новой категории "М1" для питбайков и средств индивидуальной мобильности

Читать
закрыть

Какие бытовые привычки хозяев убивают животных?

Курение в одном помещении с собакой повышает риск развития у нее деменции

Фактором риска являются ядовитые растения, которые разводят хозяева

Читать
закрыть

Может ли курортный роман перерасти в серьезные отношения?

Успешными оказываются те романы, к которым человек относится осознанно

Читать
закрыть

Почему зумеры массово отказываются от водительских прав?

Среди причин – страх садиться за руль и высокая стоимость топлива

Читать
закрыть

Что известно о пропаже 12-летних школьниц в Туве?

Пропавшие дети не могли отправиться куда-либо с неизвестными им людьми

Читать
закрыть

Введут ли в России финансовое поощрение первой свадьбы?

Эксперты считают предложение дотировать свадьбы несвоевременным

Читать
закрыть

Где лучше всего отдохнуть в бархатный сезон 2026 года?

Пляжные локации есть и на Балтийском море в Калининградской области

Читать
закрыть

Как резкое погружение в собственные страхи влияет на психику?

Резкое погружение может запустить паническую атаку, диссоциацию, ощущение потери контроля

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика