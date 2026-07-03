Желтый уровень опасности введен в Московском регионе из-за грозы с дождем

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Желтый уровень погодной опасности введен в столичном регионе из-за возможной грозы с дождем. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ.

Предупреждение будет действовать до 21:00 субботы, 4 июля.

Ожидается, что за несколько ближайших дней в Москве выпадет около половины месячной нормы осадков. Всего в городе ожидается до 43 миллиметров осадков, или 4 ведра воды на метр площади.

Кроме того, желтый уровень погодной опасности в связи с высоким риском пожаров также продолжает действовать в столичном регионе. Предостережение останется актуальным в Москве до 19:00 пятницы, 3-го числа.

В этот период в некоторых районах города пожарная опасность сохранится на уровне четвертого класса. В Подмосковье, в свою очередь, действие предупреждения продлится до 21:00 того же дня.

Жара в Московском регионе спадет в выходные, 4 и 5 июля. Температура ночью будет опускаться до 15–16 градусов, а днем – до 23–25 градусов. Дальнейшее понижение продолжится на следующей неделе.

