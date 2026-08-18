03:31Транспорт
Аэропорт Шереметьево обслуживает рейсы по согласованию
Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий
Столичный аэропорт Шереметьево временно работает по согласованию с уполномоченными органами. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
Ограничения на использование воздушного пространства в районе авиагавани введены для обеспечения безопасности полетов.
В связи с этим в расписании возможны изменения. Пассажирам рекомендуется уточнять статус рейса с помощью онлайн-табло аэропорта.
До этого аналогичные ограничения были введены в столичных аэропортах Внуково и Домодедово. Они также необходимы в целях безопасности.