Аэропорт Шереметьево обслуживает рейсы по согласованию

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Столичный аэропорт Шереметьево временно работает по согласованию с уполномоченными органами. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Ограничения на использование воздушного пространства в районе авиагавани введены для обеспечения безопасности полетов.

В связи с этим в расписании возможны изменения. Пассажирам рекомендуется уточнять статус рейса с помощью онлайн-табло аэропорта.

До этого аналогичные ограничения были введены в столичных аэропортах Внуково и Домодедово. Они также необходимы в целях безопасности.