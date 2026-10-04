Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Столичный аэропорт Внуково перешел на обслуживание рейсов по согласованию с уполномоченными органами. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Изменения в работе авиагавани связаны с введением временных ограничений на использование воздушного пространства. Пассажиров предупредили о возможных изменениях в расписании полетов, их призвали проверять информацию с помощью онлайн-табло аэровокзала.

Ранее аналогичные меры безопасности вводились в аэропорту Шереметьево. Позднее их отменили.

В свою очередь, Сергей Собянин заявлял о девяти сбитых БПЛА на подлете к столице. На местах падения фрагментов беспилотников работали экстренные службы.