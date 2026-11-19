Фото: MAX/"ФТС России"

Очередь из 85 грузовых автомобилей образовалась на выезде из России в Латвию в районе автомобильного пункта пропуска "Убылинка" в Псковской области. Об этом сообщает ФГКУ "Росгранстрой".

По данным учреждения, причиной стало замедление работы латвийского пункта пропуска "Гребнево" на сопредельной стороне. Водителям рекомендовали учитывать эту информацию и заранее рассчитывать время, планируя проезд через российско-латвийский участок границы.

Ранее министерство сообщения Латвии внесло в правительство проект поправок к закону об автоперевозках, согласно которому пассажирские автобусные перевозки в Россию и Белоруссию будут полностью запрещены с 2027 года.

Под запрет подпадут регулярные и нерегулярные пассажирские автобусные перевозки, а также транзитные маршруты через территорию государства в указанные страны. Сейчас же существует единственный регулярный автобусный маршрут, который соединяет Латвию с Россией.

