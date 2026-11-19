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Владимир Путин заявил, что у него и президента США Дональда Трампа схожие взгляды на цивилизационные ценности. Об этом российский лидер заявил на пресс-конференции по завершении рабочей программы в Шэньчжэне.

"Здесь есть что-то, что нас если не объединяет, то говорит о какой-то близости взглядов", – сказал президент.

Кроме того, Путин заявил, что не сомневается в искренности Трампа. По его словам, американский президент действительно добивается урегулирования конфликтов, включая украинский, а также намерен выстроить двусторонние связи по многим направлениям. Российский лидер подчеркнул, что для Москвы особенно важен именно американо-российский трек.

Российский президент также назвал итогом переговоров с президентом США и председателем КНР Си Цзиньпином взаимопонимание сторон. Отвечая на вопрос о перспективах диалога, Путин отметил, что дальнейшее развитие событий никому не известно, и выразил надежду на продолжение начатого. По его мнению, уже состоявшаяся "сверка часов" по ряду ключевых направлений дала результат, который можно считать взаимопониманием.

Трехсторонняя встреча лидеров РФ, КНР и США прошла на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне. Переговоры продлились 1,5 часа. По итогам стороны приняли документ "Декларация глав государств России, Китая и США о мире". Отдельный блок декларации посвящен ядерной безопасности.

Путин отмечал, что беседа с президентом Трампом и Си Цзиньпином прошла в свободном и откровенном режиме. Российский лидер назвал полезной состоявшуюся встречу и уточнил, что ему понравилось наличие подобной дискуссии.

