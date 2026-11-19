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Суд приговорил 22-летнего жителя Ишимбая к 15 годам и 9 месяцам лишения свободы за поджоги объектов связи и транспортной инфраструктуры. Его признали виновным в государственной измене и диверсиях, сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Республике Башкортостан.

По данным ведомства, поджоги он совершал в 2024 году ради денежного вознаграждения, которое ему обещали сотрудники украинских спецслужб. Он отправлял им видео с мест преступлений.

Первые четыре года осужденный проведет в тюрьме, оставшуюся часть срока – в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

Ранее жителя Краснодарского края приговорили к 12 годам лишения свободы за совершение трех диверсий. Поджоги объектов связи, энергетики и железнодорожного транспорта он совершил за деньги, которые ему предложил анонимный заказчик в Сети. Его деятельность удалось пресечь сотрудниками УФСБ России по региону.

