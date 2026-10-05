Житель Кубани осужден на 12 лет за совершение трех диверсий

Фото: телеграм-канал "Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края"

Краснодарский краевой суд приговорил местного жителя Артема Борщева к 12 годам лишения свободы. Он признан виновным в совершении трех диверсий – поджогов объектов связи, энергетики и железнодорожного транспорта. Об этом объединенная пресс-служба судов Краснодарского края сообщила в мессенджере MAX.

Первые три года мужчина будет отбывать в тюрьме, а оставшийся срок – в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Как установил суд, в начале прошлого года года молодой человек откликнулся на предложение анонимного заказчика в интернете, который пообещал деньги за поджоги важных объектов. В январе того же года он совершил три поджога.

Первый эпизод произошел в ауле Козет в Адыгее. Злоумышленник перелез через забор, облил вышку сотовой связи бензином и поджег ее. В результате нарушилась работа базовой станции, возникла угроза прекращения связи, в том числе возможности вызова экстренных служб. Ущерб составил более 278 тысяч рублей, а вознаграждение исполнителю – 30 тысяч рублей.

Второй поджог мужчина совершил на Новороссийской улице в Краснодаре. Он поджег трансформаторную подстанцию, подключенную к энергосистеме ОАО "РЖД". После этого на сутки приостановилось электроснабжение прилегающих предприятий, что привело к остановке их работы. Вознаграждение составило 19 тысяч рублей.

Третий эпизод произошел на станции Витаминный в Краснодаре. Обвиняемый совершил поджог поста, отвечающего за функционирование контактной сети железной дороги. В результате инцидента техника была полностью уничтожена, а действия злоумышленника грозили остановкой движения и срывом перевозок пассажиров, грузовых и военных составов. За эту работу мужчине пообещали выплатить 150 тысяч рублей.

Деятельность подсудимого была выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ России по региону.

Ранее жителя Самары приговорили к 23 годам лишения свободы за диверсию на нефтеперерабатывающем предприятии. Для совершения преступления он использовал самодельное взрывное устройство. Мужчина подорвал трансформаторную подстанцию Куйбышевского НПЗ, а также заложил два взрывных устройства на самом заводе.