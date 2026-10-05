Житель Самары получил 23 года колонии за диверсию на нефтезаводе

Фото: depositphotos/Grigorenko

Центральный окружной военный суд приговорил жителя Самары Сергея Окрушко к 23 годам лишения свободы за диверсию на нефтеперерабатывающем предприятии, совершенную по заданию украинской военной разведки. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

По информации спецслужб, в июле 2023 года мужчина по заданию Главного управления разведки министерства обороны Украины провел диверсию на нефтеперерабатывающем заводе Самарской области с использованием самодельного взрывного устройства. Им была подорвана трансформаторная подстанция Куйбышевского НПЗ. Кроме того, на предприятии были заложены еще два взрывных устройства.

Окрушко признан виновным по нескольким статьям Уголовного кодекса, включая государственную измену, террористический акт, незаконное изготовление взрывчатых веществ, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности и участие в террористическом сообществе.

Первые 7 лет осужденному предстоит провести в тюрьме, а остальную часть срока – в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, ему назначен штраф в 1 миллион рублей. Приговор уже вступил в законную силу.

О задержании Окрушко сообщили в апреле 2025 года. Вместе с ним задержали и сообщницу, причастную к подготовке диверсий с использованием СВУ на объектах оборонного комплекса. Оба они были завербованы и подготовлены украинскими спецслужбами в Молдавии.

Окрушко привлекли к сотрудничеству в период уклонения от призыва в ВС РФ в рамках частичной мобилизации. Ему обещали материальное вознаграждение и украинское гражданство. Его сообщницу завербовали под угрозой насилия в отношении близких родственников, проживающих на Украине.

