19 ноября, 20:09Общество
Туман с видимостью 100 метров сохранится в Москве до вечера 20 ноября
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Туман с видимостью до 100–500 метров сохранится в Москве до вечера пятницы, 20 ноября. В связи с этим столичный Дептранс рекомендовал водителям быть внимательнее.
Автомобилистам следует соблюдать дистанцию и скоростной режим, не совершать резких маневров и не пользоваться телефоном во время движения. Повышенное внимание просят проявлять у пешеходных переходов, во дворах и рядом со школами.
В ГУ МЧС России по столице также напомнили о мерах безопасности в условиях тумана. Пешеходам советуют быть внимательными на дорогах, носить светоотражающие элементы и переходить проезжую часть только в предназначенных для этого местах.
Вместе с тем из-за тумана в городе объявлен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение актуально до 21:00 пятницы.
При этом со вторника, 24 ноября, прогнозируется понижение дневной и ночной температур до отрицательных значений. Также синоптики не исключают новых снегопадов.
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