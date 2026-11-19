Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Туман с видимостью до 100–500 метров сохранится в Москве до вечера пятницы, 20 ноября. В связи с этим столичный Дептранс рекомендовал водителям быть внимательнее.

Автомобилистам следует соблюдать дистанцию и скоростной режим, не совершать резких маневров и не пользоваться телефоном во время движения. Повышенное внимание просят проявлять у пешеходных переходов, во дворах и рядом со школами.

В ГУ МЧС России по столице также напомнили о мерах безопасности в условиях тумана. Пешеходам советуют быть внимательными на дорогах, носить светоотражающие элементы и переходить проезжую часть только в предназначенных для этого местах.

Вместе с тем из-за тумана в городе объявлен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение актуально до 21:00 пятницы.

При этом со вторника, 24 ноября, прогнозируется понижение дневной и ночной температур до отрицательных значений. Также синоптики не исключают новых снегопадов.