Фото: кадр из фильма "Баста. Начало игры"; режиссер – Стас Иванов; производство – "Берг Саунд", Gazgolder, кинокомпания "Темп"

Актер Слава Копейкин назвал съемки в фильме "Баста. Начало игры" своим главным профессиональным достижением 2026 года. Об этом он рассказал PEOPLETALK.

В картине Копейкину досталась роль молодого рэпера Басты (настоящее имя – Василий Вакуленко. – Прим. ред.), который тогда только строил музыкальную карьеру. Актер назвал это невероятным опытом. По его словам, участвовать в съемках было весело и интересно.

При этом актер не увлекается рэпом, но любит его слушать. После работы над картиной он отметил, что стал лучше понимать, насколько сложным является это искусство.

Отдельно Копейкин рассказал, что в 2026 году полюбил одиночество. Прежде он ощущал дискомфорт и пытался чем-то перебить это чувство, например музыкой. Теперь же артист понимает, что в такие моменты остается наедине с целым миром.

Ранее Баста поделился, что предложил Копейкину главную роль в фильме благодаря внешнему сходству. Он составил коллаж из своих фото в возрасте 20 лет и снимков актера, после чего пришел к выводу, что они очень похожи.

Музыкант также отметил его энергетику и умение читать рэп. При этом режиссер рассматривал и других претендентов, однако Баста настоял на кандидатуре Копейкина. Съемки прошли в Ростове-на-Дону, где вырос артист.

