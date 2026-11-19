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Экс-руководитель службы охраны британской королевской семьи Дай Дэвис резко раскритиковал принца Гарри после его заявления о готовности вернуться в армию ради участия в боевых действиях против России. Об этом он заявил в интервью Daily Express.

"Будучи весьма пожилым человеком, с высоты своего 75-летнего жизненного опыта могу посоветовать ему заткнуться", – сказал Дэвис.

По его мнению, поведение Гарри выглядит незрелым, а стремление постоянно привлекать внимание общественности не соответствует его положению. Бывший глава охраны также предупредил, что подобные высказывания поставили принца в "очень опасную ситуацию".

При этом Дэвис отметил, что не видит проблемы в желании Гарри отправиться на войну, добавив, что большинству британцев, по его мнению, безразлично, куда именно он направится.

О заявлении принца Гарри о готовности вернуться на военную службу стало известно 18 ноября. Он связал такую возможность с угрозой со стороны России и отметил, что жителям Великобритании "следует нервничать" из-за нее. Герцог Сассекский служил в британской армии с 2005 по 2015 год.

