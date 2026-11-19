Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами отреагировал на похвалу в свой адрес со стороны президента США Дональда Трампа.

Перед началом переговоров с Владимиром Путиным глава Белого дома пожал руку официальному представителю Кремля и отметил, что он отлично справляется со своими обязанностями.

"Ну, прекрасно", – отреагировал Песков.

Представитель Кремля добавил, что гордится своей работой.

Лидеры России и США в этот же день провели двустороннюю встречу, которая прошла в Центре международных обменов. Путин и Трамп обсудили урегулирование украинского конфликта и отношения между государствами.

Позднее главы государств впервые в истории провели трехсторонние переговоры с участием председателя КНР Си Цзиньпина, в ходе которых была принята "Декларация о мире". По словам Путина, беседа лидеров состоялась в свободном и откровенном режиме.