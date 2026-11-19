Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

В Волгограде на Мамаевом кургане прошла патриотическая акция "Героям Сталинграда посвящается". Около 300 волонтеров пронесли по мемориалу две ленты длиной 80 метров – сталинградскую и георгиевскую, сообщили в администрации Волгограда.

Акцию приурочили к 84-й годовщине начала разгрома фашистских войск под Сталинградом. В мэрии отметили, что мероприятие состоялось в четверг, 19 ноября, и является традиционным.

Маршрут участников пролег по центральной аллее мемориала до площади Стоявших Насмерть. Завершилась акция минутой молчания в память о погибших защитниках Сталинграда.

Сталинградская стратегическая наступательная операция под кодовым названием "Уран" началась 19 ноября 1942 года и положила начало разгрому фашистских войск в Сталинградской битве.

Ко Дню начала разгрома фашистских войск под Сталинградом на основных въездах в город-герой установили указатели с названием "Сталинград" вместо "Волгоград". Работы провели муниципальные дорожные службы. Всего город меняет название несколько раз в год – в даты, связанные с памятными событиями Великой Отечественной войны: 2 и 23 февраля, 8 и 9 мая, 22 июня, 23 августа, 2 и 3 сентября, 19 ноября и 9 декабря.

