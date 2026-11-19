Фото: телеграм-канал "Магомедшапи Шапиев"

Нелегальную майнинг-ферму с 200 аппаратами для добычи криптовалюты обнаружили в здании бывшего завода в Дагестане. Об этом сообщил директор "Дагэнерго" Магомедшапи Шапиев в своем телеграм-канале.

Майнинг-ферма находилась в поселке Комсомольском в Кизляре. Шапиев отметил, что из всех аппаратов к электросети были подключены 180.

Суммарная установленная мощность оборудования составила порядка 500 киловатт, что сопоставимо с одновременным электропотреблением около 150–200 частных жилых домов. Обстоятельства инцидента выясняются.

"Незаконное использование электроэнергии для майнинга создает повышенную нагрузку на электрические сети, приводит к перегрузке трансформаторных подстанций, снижению надежности электроснабжения", – подчеркнул директор "Дагэнерго".

Ранее житель Подмосковья получил 2 года лишения свободы условно по делу о незаконном майнинге криптовалюты и причинении имущественного ущерба ресурсоснабжающей организации. Все изъятое оборудование для майнинга конфисковано в доход государства. Гражданский иск о взыскании материального ущерба также удовлетворен.