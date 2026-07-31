Правительство РФ запретило майнинг криптовалюты в Москве и области до 2032 года

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Правительство России с 15 августа 2026 года по 31 декабря 2032 года вводит запрет на майнинг криптовалюты в Москве, Подмосковье и на отдельных территориях Курской области. Это следует из постановления кабмина.

Под ограничения в Курской области попали восемь муниципальных округов и город Льгов. Запрет действует на указанный период без исключений для физических и юридических лиц, занимающихся добычей криптовалюты.

Ранее Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон, который впервые комплексно регулирует обращение цифровых валют и цифровых прав в России. Данный документ устанавливает правила работы криптообменников, цифровых депозитариев и участников рынка, а также определяет условия покупки криптовалют для инвесторов.

При этом обменивать криптовалюту смогут те организации, которые внесены в специальный реестр, однако до 1 июля 2027 года допускается работа и без регистрации в нем.

