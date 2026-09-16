Турция передала в МУС документы по атаке ВСУ на ее судно в Черном море

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Обращение в связи с атакой беспилотников на турецкое грузовое судно Reyhan Sarı в Черном море, в результате которой погиб моряк, передано в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге. Об этом сообщил портал HaberDenizde со ссылкой на адвоката истцов Нури Корая Куруна.

По его словам, в канцелярию прокурора МУС направлены собранные доказательства. Обращение должно пройти предварительное рассмотрение, после чего будет принято решение о начале расследования.

Адвокат оценил, что первоначальный этап может занять около шести месяцев, а весь процесс – до двух лет. В числе истцов – судовладелец, 12 членов экипажа и семья погибшего 54-летнего моряка Саваша Чакара.

Курун заявил, что в распоряжении истцов есть конкретные сведения и изображения, свидетельствующие о том, что атака велась с украинской стороны, и что собранные доказательства представлены в обращении. Истцы просят рассматривать нападение с точки зрения статей 7 и 8 Римского статута МУС о преступлениях против человечности и военных преступлениях.

По данным турецких СМИ, судно подверглось нападению 22 июля, когда перевозило уголь из российского порта Тамань в Трабзон. Пострадавших моряков после оказания первой помощи доставили в ближайшие медицинские учреждения. Турецкая сторона связывает удар с действиями Украины.