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Три человека получили ножевые ранения в результате инцидента в Вальхалле в штате Нью-Йорк. Двое подозреваемых задержаны, говорится в заявлении в местной полиции в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

Всех пострадавших доставили в больницы для оказания медицинской помощи. Нож, использованный при нападении, изъят.

Причины произошедшего правоохранители не назвали.

Ранее семь мужчин были задержаны после нападения с ножом в Лондоне. Инцидент произошел в районе Бромли. В результате пострадали четыре человека. СМИ сообщали, что речь идет о драке с применением холодного оружия, которая случилась в ресторане сети быстрого питания.