BFMTV: двое неизвестных устроили стрельбу в Марселе

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По меньшей мере один человек погиб и еще четверо получили ранения в результате стрельбы в Марселе на юге Франции. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники.

Инцидент произошел в ночь на 30 августа. По данным телеканала, двое мужчин на мотоцикле подъехали к улице Амьен недалеко от вокзала Сен-Шарль. Пассажир открыл огонь по группе из пяти человек.

В результате стрельбы погиб 20-летний мужчина. 18-летний пострадавший находится в критическом состоянии, 23-летний получил тяжелые ранения, но его жизни ничего не угрожает. Состояние третьего пострадавшего оценивается как стабильное. Четвертый, предположительно несовершеннолетний, скрылся с места происшествия.

Нападавшие также скрылись. Правоохранители рассматривают версию о том, что произошедшее связано с наркотиками.

Ранее стрельба произошла в кантоне Аргау на севере Швейцарии. Один человек погиб, еще пятеро получили ранения. Инцидент случился на ночной вечеринке в городе Арау. При этом россиян среди пострадавших нет. Правоохранители выясняют личность злоумышленника, ведутся его поиски.