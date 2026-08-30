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30 августа, 14:58

Политика

Песков заявил, что Киев получит адекватный ответ при активизации ударов БПЛА

Фото: kremlin.ru

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью журналисту "Вестей" Павлу Зарубину заявил, что киевский режим получает и будет получать "даже более чем адекватный ответ" на удары по мирным секторам экономики России.

Песков напомнил, что неделю назад президент уже делал подобное заявление.

"Сейчас, когда киевский режим идет по пути эскалации, перекидывая военные действия на мирные сектора экономики, они получают адекватный ответ", – подчеркнул он.

Представитель Кремля также отметил, что эффект от системных ударов Вооруженных сил РФ по военной инфраструктуре Украины заметен невооруженным взглядом. При этом пресс-секретарь российского президента напомнил, что Россия наносит удары только по военным и околовоенным объектам.

Кроме того, Песков сообщил, что российские войска продвигаются по всем линиям фронтов.

"Продвижение очевидно, и динамика абсолютно позитивная для нас", – заявил он.

Пресс-секретарь президента РФ также указал, что поражение киевского режима приближается ежедневно. По его словам, это осознают в Киеве.

"Не имея возможности воспрепятствовать этому, даже имея за собой помощь стран НАТО, киевский режим пускается на террористические действия в отношении мирной инфраструктуры и мирных секторов экономики", – пояснил Песков, добавив, что причина и следствие здесь абсолютно неоспоримы.

Ранее министерство обороны РФ сообщило, что российская армия приступила к подготовке массированных ударов по энергетическим объектам Украины. По данным ведомства, это станет ответом на продолжающиеся атаки киевского режима на гражданскую инфраструктуру и топливно-энергетический комплекс России.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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