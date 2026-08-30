Лесной пожар в Ростовской области локализован

Фото: МАХ/"МЧС Ростовской области"

Лесной пожар в Цимлянском районе Ростовской области локализован на площади 221 гектар. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

29 августа в министерстве природных ресурсов и экологии Ростовской области рассказали, что специалисты областных служб экстренного реагирования тушат возгорание на площади 120 гектаров. Позже в региональном главке МЧС уточнили, что площадь пожара увеличилась до 170 гектаров.

Ранее на юге Франции эвакуировали более 2 тысяч человек из-за лесного пожара. Огонь возник возле коммуны Фрежюс.

Спустя время возгорание удалось локализовать. Местные власти сообщили, что эвакуация была проведена в качестве меры предосторожности.

