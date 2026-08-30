Число погибших при оползне в Тибете возросло до 16

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Число погибших в результате мощного оползня в Тибетском автономном районе на западе Китая возросло до 16. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщения властей уезда Гьиронг.

По данным администрации, всего пропавшими без вести в результате оползня числятся 546 человек, в том числе 261 иностранец из 23 стран. Среди пропавших иностранцев три гражданина России.

Между тем ранее посольство РФ сообщало о восьми россиянах, пропавших без вести в районе стихийного бедствия на границе Китая и Непала. Власти КНР уже организовали эвакуацию иностранцев из Тибетского автономного района в Непал через КПП "Чжанму".

Вызванное землетрясением и последовавшим за ним оползнем наводнение произошло в Непале 26 августа. После были зафиксированы серьезные разрушения в округе Расува. Там же 28-го числа из берегов вышло подпрудное озеро. В результате власти ввели режим повышенной готовности.

По последним данным, в Непале поисковики обнаружили тела 626 погибших. При этом 2 456 человек, в том числе 213 иностранных туристов, все еще числятся пропавшими без вести.

Владимир Путин направил соболезнования президенту Непала Раму Чандре Пауделу и премьеру Балендре Шаху в связи с ЧП. По его словам, Россия сопереживает горю дружественного народа Непала.