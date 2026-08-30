Собянин сообщил об отражении атаки уже десяти БПЛА на подлете к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Подразделения ПВО уничтожили еще четыре беспилотника, которые летели в сторону Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере МАХ.

"Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", – написал мэр столицы в своем канале.

Ранее силы ПВО ликвидировали еще шесть дронов на подлете к Москве. Таким образом, всего с полуночи над столичным регионом было уничтожено уже десять беспилотников.