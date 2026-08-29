ANSA: 43 человека пострадали при смерче в итальянской Кремоне

Фото: ansa.it

43 человека получили ранения, в том числе переломы, в результате смерча, обрушившегося накануне на северный итальянский город Кремона, сообщает агентство ANSA.

Крупным градом повреждено 10 тысяч автомобилей, вырваны с корнем сотни деревьев. Ущерб нанесен и объектам исторического наследия.

Помимо кафедрального собора, повреждения получили 10 церквей. Часть башни муниципалитета, расположенного в самом древнем дворце города, обвалилась.

Восемь семей были эвакуированы из своих домов. Администрация города проводит экстренное заседание для определения чрезвычайных мер по ликвидации последствий природного бедствия.

Отмечается, что Италия по климату разделена сейчас на две части: на севере идут мощные грозы, на юге сохраняется африканская жара с температурой на 12 градусов выше нормы.

Мощный смерч с сильным ветром и крупным градом обрушился на Кремону 28 августа. По данным СМИ, обрушилась кровля одного из шпилей собора и крыша башни ратуши. Уточнялось, что градины достигали размера апельсина.