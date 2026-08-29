Двое детей остаются в тяжелом состоянии после атаки ВСУ на Ростовскую область

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Двое детей, которые пострадали в результате атаки беспилотников на Ростовскую область, находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в мессенджере MAX.

По ее словам, четверо детей госпитализированы в Аксайскую и Ростовскую больницы. Двое из них в тяжелом состоянии, еще двое – в удовлетворительном. У несовершеннолетних диагностированы минно-взрывные травмы, переломы и резаные раны. Врачи оказывают им необходимую помощь.

Львова-Белова добавила, что находится на связи с представителями региона и уполномоченным по правам ребенка в Ростовской области Тамарой Шевченко.

Кроме того, глава города Александр Скрябин рассказал, что около 40 жителей многоквартиных домов, которые оказались повреждены от атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Ростов-на-Дону, размещены в пункте временного размещения (ПВР).

Скрябин отметил, что эвакуированным оказывается вся необходимая помощь. В частности, для них организовано горячее питание, ведется прием заявлений на материальную помощь.

Он также сообщил, что эксперты приступили к обследованию зданий, по итогам которого будет решаться вопрос о возвращении жителей в квартиры. Актуальная информация доводится до жильцов через специально созданный чат. Ранее в границах поврежденных домов был введен режим чрезвычайной ситуации.

ВСУ атаковали дронами гражданские объекты в Ростовской области в ночь на 29 августа. Например, обломки беспилотников были выявлены на территории складских помещений. Помимо этого, из-за атак произошло возгорание в лесополосе, которое удалось спустя время потушить.

Повреждения получили два многоквартирных дома в Пролетарском районе города. Жильцов эвакуировали. В свою очередь, в Багаевском районе повреждено остекление частных домов.

Всего в результате атаки пострадали 11 человек. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о теракте.

