Путин и Лукашенко встретились в Ново-Огарево

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Владимир Путин встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарево, передает РИА Новости.

В ходе встречи российский лидер отметил, что торгово-экономическое взаимодействие между Россией и Белоруссией развивается успешно.

"Несмотря на все попытки извне как-то повлиять на это, все-таки, по нашей статистике, почти 52 миллиарда долларов оборот за прошлый год. Это хороший показатель. Ну и в этом году за первые шесть месяцев текущего года плюс еще 12,5%", – добавил он.

Лукашенко подчеркнул, что в этом году товарооборот с Россией значительно превзойдет уровень прошлого года.

Кроме того, Москва и Минск активно взаимодействуют и на международной арене. В ближайшее время, по словам Путина, должен состояться Совет министров Союзного государства. Также стороны активно работают на международных площадках, включая ООН, а также СНГ и ШОС.

Лукашенко, в свою очередь, заверил Путина, что Белоруссия готова вместе с Россией преодолевать все трудности.

"Я это говорил уже не один раз, встречаясь с представителями российского бизнеса, с руководством областей, регионов", – напомнил белорусский лидер.

По его словам, между Россией и Белоруссией практически нет вопросов, которые нужно было бы решать на уровне глав государств – "правительства хорошо работают". 28 августа Лукашенко с премьер-министром Михаилом Мишустиным "системно и всеобъемлюще проработали весь перечень".

При этом президент Белоруссии отметил, что инициатором был Мишустин, который "достал блокнот свой и по блокноту перечитал, пересчитал все эти проблемы, вопросы".

Лукашенко назвал разговор хорошим, а также поделился, что поблагодарил премьер-министра за встречу. Таким образом, по его словам, главам государств легче будет во время переговоров.

Кроме того, как заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин, Россия и Белоруссия готовы к любым вариантам развития событий, учитывая действия НАТО по подрыву безопасности Союзного государства.

Он добавил, что на это были направлены совместные учения "Запад-2025", где были отработаны все необходимые элементы по защите Союзного государства от любой агрессии, а также состоявшиеся в мае первые совместные учения по управлению стратегическими и тактическими ядерными силами.

Самолет белорусского лидера приземлился в столице 27 августа. О планах Лукашенко провести переговоры с Путиным и Мишустиным стало известно еще 25-го числа.