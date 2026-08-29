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29 августа, 13:43

Общество

Путин приехал в Московский педагогический государственный университет

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Владимир Путин посетил Московский педагогический государственный университет (МПГУ), сообщает ТАСС.

Визит приурочен к предстоящему Дню знаний. В рамках данного мероприятия глава государства пообщается с педагогами и победителями олимпиад, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В этот же день Путин по видеосвязи принял участие в церемонии открытия школ в пяти регионах России. Новые учебные заведения начали работать в Москве, Дагестане, Тамбовской области, Уфе и Черкесске.

В Москве после реконструкции открылось здание школы № 656 имени А. С. Макаренко, рассчитанное на 1 000 учеников 1–9 классов. В дагестанском селе Байрамаул была построена школа на 604 места, а в селе Бокино Тамбовской области – на 1 100 мест.

В Уфе возведен новый корпус школы № 88 на 1 225 учеников, а в Черкесске – корпус на 400 мест для начальных классов.

МПГУ – крупнейший педагогический вуз страны. В его структуру входят 17 институтов и факультетов, лицей, колледж, а также филиалы в Ставрополе, Анапе, Дербенте, Покрове и Черняховске.

Предыдущий визит президента в университет состоялся 1 сентября 2001 года.

Ранее Путин, выходя на сцену финала всероссийского конкурса "Большая перемена" в Красноярске, устроил распасовку футбольным мячом с одним из соведущих церемонии.Участники финала встретили главу государства овациями.

Когда Путин поднялся на сцену, юный ведущий Денис отдал дал пас президенту. Тот вернул мяч, после чего последовал еще один обмен пасами. Затем Путин поприветствовал всех собравшихся.

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