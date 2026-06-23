Путин поздравил российских школьников с наградами на openGeo 2026

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поздравил российских школьников – участников 2-й Открытой международной географической олимпиады (openGeo 2026) с завоеванными наградами. Послание главы государства опубликовано на сайте Кремля.

Слова президента адресованы Михаилу Пустынному, Даниле Борисову, Энжелине Гаязовой, Тихону Пуляеву, Семену Ситникову и Степану Клепову. Они выиграли золотые и серебряные медали.

"Вы отлично подготовились к этим ответственным, престижным интеллектуальным соревнованиям, продемонстрировали глубокие знания, выдержку, командный настрой, преемственность лучших традиций отечественной географической школы", – отметил Путин, пожелав ребятам новых достижений и всего самого доброго.

Ранее московские школьники завоевали награды на XIII Минском открытом роботурнире. Всего в состязаниях приняли участие 455 человек из 376 команд. Победителями турнира стали 49 москвичей из 26 команд, которые показали высокие результаты в 14 дисциплинах.