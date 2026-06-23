Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 июня, 22:34

Общество

Путин поздравил российских школьников с наградами на openGeo 2026

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поздравил российских школьников – участников 2-й Открытой международной географической олимпиады (openGeo 2026) с завоеванными наградами. Послание главы государства опубликовано на сайте Кремля.

Слова президента адресованы Михаилу Пустынному, Даниле Борисову, Энжелине Гаязовой, Тихону Пуляеву, Семену Ситникову и Степану Клепову. Они выиграли золотые и серебряные медали.

"Вы отлично подготовились к этим ответственным, престижным интеллектуальным соревнованиям, продемонстрировали глубокие знания, выдержку, командный настрой, преемственность лучших традиций отечественной географической школы", – отметил Путин, пожелав ребятам новых достижений и всего самого доброго.

Ранее московские школьники завоевали награды на XIII Минском открытом роботурнире. Всего в состязаниях приняли участие 455 человек из 376 команд. Победителями турнира стали 49 москвичей из 26 команд, которые показали высокие результаты в 14 дисциплинах.

Собянин: в Московской олимпиаде школьников участвовали дети из 88 регионов

Читайте также


властьобразованиеобщество

Почему зумеры стремятся стать нишевыми?

Термин используют для описания всего нестандартного и уникального

Читать
закрыть

Почему россияне не хотят становиться руководителями?

Причина в нежелании обрекать себя на проблемы и дополнительную ответственность

Также нужно осваивать определенные навыки

Читать
закрыть

Станут ли смерчи нормой для столичного региона?

С научной точки зрения в мире наблюдается учащение всевозможных погодных аномалий

Читать
закрыть

Чем опасны таблетки для снижения расхода топлива в машине?

Использование таблеток-присадок способно привести к дорогостоящему ремонту

Читать
закрыть

Чем заняться в парках в рамках программы "Лета в Москве"?

До 31 августа в 17 парках все желающие смогут посетить бесплатные кружки

До 27 сентября в трех парках продолжается проект "Лесные библиотеки"

Читать
закрыть

Как правильно подготовиться к восхождению в горы?

Важно обзавестись экипировкой и приучить организм к длительной нагрузке

Читать
закрыть

Почему зумеры боятся телефонных звонков по работе?

Такие контакты воспринимаются как вторжение в личное пространство

Читать
закрыть

Как ограничения в Крыму повлияют на туристов летом 2026 года?

Глава Крыма приостановил прием детей в местные летние лагеря и места оздоровления

Количество новых бронирований в Крым уменьшилось на 25–50%

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика