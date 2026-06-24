Ограничения на полеты введены в аэропортах Домодедово и Жуковский

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Временные ограничения введены в аэропортах Домодедово и Жуковский, сообщила пресс-служба Росавиации.

Авиагавани не принимают и не отправляют самолеты. Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

В свою очередь, аэропорт Внуково обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за ограничений на использование воздушного пространства в районе аэровокзала.

Меры безопасности приняты в связи с атакой БПЛА на Москву, которая началась в среду, 24 июня. В общей сложности на подлете к столице уничтожены 19 вражеских дронов.