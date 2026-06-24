24 июня, 21:11Мэр Москвы
Собянин сообщил об уничтожении уже 19 БПЛА на подлете к Москве
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Еще два беспилотника удалось уничтожить вечером в среду, 24 июня, на подлете к Москве. Об этом в MAX сообщил Сергей Собянин.
Таким образом, за последние часы были сбиты 19 БПЛА.
"Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", – сказано в сообщении мэра Москвы.
Атака на столицу началась рано утром 24 июня. Первый дрон ликвидировали примерно в 04:07.
Из-за сложившейся ситуации аэропорты Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения на взлет и посадку самолетов. Об этом заявили в Росавиации. При этом Внуково с середины дня обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами.