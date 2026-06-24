Собянин сообщил об уничтожении уже 19 БПЛА на подлете к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Еще два беспилотника удалось уничтожить вечером в среду, 24 июня, на подлете к Москве. Об этом в MAX сообщил Сергей Собянин.

Таким образом, за последние часы были сбиты 19 БПЛА.

"Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", – сказано в сообщении мэра Москвы.

Атака на столицу началась рано утром 24 июня. Первый дрон ликвидировали примерно в 04:07.

Из-за сложившейся ситуации аэропорты Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения на взлет и посадку самолетов. Об этом заявили в Росавиации. При этом Внуково с середины дня обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами.